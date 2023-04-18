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Sivasspor Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 30. hafta maçında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Sivasspor'da bu maçın hazırlıkları devam ediyor. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 18:56
Sivasspor Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta maçında Trabzonspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.
Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Sivasspor ile Trabzonspor 20 Nisan Perşembe günü saat 20.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Bahattin Şimşek görev yapacak.

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