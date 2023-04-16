Haberler Sivasspor Rıza Çalımbay: Pozisyon yakaladık ama atamadık

Rıza Çalımbay: Pozisyon yakaladık ama atamadık

Son dakika spor haberi: Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, deplasmanda oynadıkları Griesunspor karşılaşmasında pozisyonlara girdikleri fakat atamadıklarını söyledi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 20:48
Rıza Çalımbay: Pozisyon yakaladık ama atamadık

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor deplasmanda mücadele ettiği Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Maça gayet iyi başladık, sorun yoktu. Bizim bu sezon zaaflarımızdan bir tanesi özellikle ölü toplar. Geçen maçta Başakşehir ile oynarken çok iyi oynadık, çok gol kaçırdık. Bir tane gol atabildik. Baktığımızda bütün üstünlük bizdeydi. Özellikle de ikinci yarı. Her türlü pozisyonu yakaladık ama atamadık. Atamadığımız olabilir ama aynı şekilde aynı golleri yemek bizi üzüyor. Arkadaşlarımın maalesef sezon başından beri ölü toplarda bireysel hata yapıyorlar. Onlardan bir tanesini bugün yedik ama maçı kazanmak içinde maçın başından sonuna kadar elimizden gelen mücadeleyi gösterdik. Pozisyon yakaladık, onları da atamadık. Onun için böyle pozisyonları kaçırırsanız. Hem de aynı şekil gol yerseniz o zaman mağlubiyet gayet normaldir. Karşınızdaki takım 11 maçtır galibiyet alamamış ve mutlaka alması gereken bir maç. Tabi ki agresif çıkacaklar, tabi ki savunacaklar. Çok mücadele ettiler, savundular. Ona göre de bizim oynamamız gerekiyordu. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyordu. Ama maalesef yapamadık. Biraz önde söylediğim gibi geleni atamazsanız veya böyle gol yerseniz mağlubiyet normaldir" diye konuştu.

DİĞER
Serenay Sarıkaya’nın o sözleri Kerem Bürsin’e mi?
Yerli gaz 20 Nisan'da karayla buluşuyor! Bakan Dönmez son çalışmaları ve hazırlıkları havadan inceledi
Jesus gerçekleri ortaya çıktı! Ses kaydı...
Cimbom'un yıldızına yakın markaj!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Giresun nefes aldı!
Giresunspor - Sivasspor | CANLI
Ramazan Bayramı ne zaman 2023?
2023 Kadir Gecesi mesajları resimli, dualı
Kadir Gecesi ne zaman 2023?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rıza Çalımbay: Pozisyon yakaladık ama atamadık Rıza Çalımbay: Pozisyon yakaladık ama atamadık 20:48
U. Berlin'e Bochum engeli! U. Berlin'e Bochum engeli! 20:35
Man. Utd deplasmanda üç puanı iki golle aldı! Man. Utd deplasmanda üç puanı iki golle aldı! 20:34
Trezeguet: Büyük maçların atmosferi farklıdır! Trezeguet: Büyük maçların atmosferi farklıdır! 20:18
İhsan Derelioğlu'dan Abdüladir açıklaması! İhsan Derelioğlu'dan Abdüladir açıklaması! 20:05
Şenol Güneş: Zor bir dönemden... Şenol Güneş: Zor bir dönemden... 20:02
Daha Eski
F.Bahçe Beko deplasmanda kayıp! F.Bahçe Beko deplasmanda kayıp! 19:57
Ersin Destanoğlu: Kazanarak dönmek istiyoruz Ersin Destanoğlu: Kazanarak dönmek istiyoruz 19:49
Barça deplasmanda iki puan bıraktı! Barça deplasmanda iki puan bıraktı! 19:14
F.Bahçe'de Başakşehir maçı hazırlıkları başladı F.Bahçe'de Başakşehir maçı hazırlıkları başladı 19:12
Beşiktaş Sultanlar Ligi'ne yükseldi! Beşiktaş Sultanlar Ligi'ne yükseldi! 19:03
Atilla Karaoğlan'a UEFA'dan davet Atilla Karaoğlan'a UEFA'dan davet 18:38