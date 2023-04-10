Ne Sivas ne Şehir

Alt taraftan uzaklaşmak isteyen Sivasspor, üst sıralardan kopmak istemeyen Başakşehir'i ağırladı. Maç boyunca Sivasspor'un üstün oynadığı karşılaşma, 1-1 sona erdi. Yiğidolar, 37'de Murat'ın ortasında Duarte'nin ters bir vuruşla kendi ağlarını havalandırmasıyla 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla bitti.





3 MAÇTIR NAMAĞLUP

İkinci yarıda 61'de Szysz, Başakşehir'e beraberliği getirdi. Kullanılan frikikte defanstan seken top arka tarafta bulunan Szysz'ın önüne düştü, Polonyalı forvet de ağları sarstı. Kalan sürede galibiyet için bastıran kırmızıbeyazlılar, birçok fırsattan faydalanamadı ve maç 1-1 bitti. İki takım da yenilmezlik serisini 3 maça yükseltti.



Saygılı davranmıyorlar

Sivas'ta Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Başakşehir maçı hakemi Arda Kardeşler'e isyan etti. Çalımbay, "Bazı şeyleri çözemiyoruz, hakem arkadaşımız beklenmedik yanlışlar yaptı. Bizim Sivas'ta kimseye saygısızlığımız olmaz. Hakemler bize pek saygılı davranmıyorlar" diye konuştu.



Galatasaray maçı çok zorladı

Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun cezası nedeniyle takımın başında yardımcısı Erdinç Sözer, yer aldı. Sözer, "Bizi kupadaki G.Saray maçı çok zorlamıştı, bazı oyuncular yorgundu. Bu maçı böyle kabul etmeliyiz" dedi.