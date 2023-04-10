Haberler Sivasspor Ne Sivas ne Şehir

Ne Sivas ne Şehir

Sivasspor, öne geçtiği maçta Başakşehir'le yenişemedi. Son haftaların formda iki ekibi Sivas'ta kozlarını paylaştı. Yiğidolar'da Duarte'nin kendi 1 1 kalesine attığı gole turuncu-lacivertliler, Szysz'le cevap verdi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 06:50
Ne Sivas ne Şehir

Alt taraftan uzaklaşmak isteyen Sivasspor, üst sıralardan kopmak istemeyen Başakşehir'i ağırladı. Maç boyunca Sivasspor'un üstün oynadığı karşılaşma, 1-1 sona erdi. Yiğidolar, 37'de Murat'ın ortasında Duarte'nin ters bir vuruşla kendi ağlarını havalandırmasıyla 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla bitti.



3 MAÇTIR NAMAĞLUP
İkinci yarıda 61'de Szysz, Başakşehir'e beraberliği getirdi. Kullanılan frikikte defanstan seken top arka tarafta bulunan Szysz'ın önüne düştü, Polonyalı forvet de ağları sarstı. Kalan sürede galibiyet için bastıran kırmızıbeyazlılar, birçok fırsattan faydalanamadı ve maç 1-1 bitti. İki takım da yenilmezlik serisini 3 maça yükseltti.


Saygılı davranmıyorlar
Sivas'ta Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Başakşehir maçı hakemi Arda Kardeşler'e isyan etti. Çalımbay, "Bazı şeyleri çözemiyoruz, hakem arkadaşımız beklenmedik yanlışlar yaptı. Bizim Sivas'ta kimseye saygısızlığımız olmaz. Hakemler bize pek saygılı davranmıyorlar" diye konuştu.


Galatasaray maçı çok zorladı
Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun cezası nedeniyle takımın başında yardımcısı Erdinç Sözer, yer aldı. Sözer, "Bizi kupadaki G.Saray maçı çok zorlamıştı, bazı oyuncular yorgundu. Bu maçı böyle kabul etmeliyiz" dedi.

DİĞER
Ece Erken eşini kaybettikten sonra ilk kez GÜNAYDIN’a konuştu! "Bu ilişkide kandırılan taraf bendim"
Yengeden kırmızı kart! Merih Demiral ile Heidi Lushtaku arasında öyle bir kriz çıktı ki...
Barça'ya 2. Arda! Her maçını raporluyorlar
Cimbom'dan gurbetçi harekatı! 2 yıldız adayı listede
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yiğido 7. beraberliğini aldı!
"Hakemler bize saygılı davranmıyor!"
Altında anlık son durum ve canlı kur takibi
Antalya iftar ve sahur vakti 10 Nisan Pazartesi
Sivas iftar ve sahur vakti 10 Nisan Pazartesi
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Balıkesirli futbolculara saldırı! Balıkesirli futbolculara saldırı! 01:24
Balıkesirli futbolculara saldırı! Balıkesirli futbolculara saldırı! 01:24
Atletico Madrid deplasmanda kazandı! Atletico Madrid deplasmanda kazandı! 01:17
G.Saray Nef uzatmada kazandı! G.Saray Nef uzatmada kazandı! 01:17
Atletico Madrid deplasmanda kazandı! Atletico Madrid deplasmanda kazandı! 01:13
G.Saray Nef uzatmada kazandı! G.Saray Nef uzatmada kazandı! 01:12
Daha Eski
Toroğlu yorumladı! Aboubakar kırmızı görmeli miydi? Toroğlu yorumladı! Aboubakar kırmızı görmeli miydi? 00:56
Güneş'ten flaş Dele Alli açıklaması! Güneş'ten flaş Dele Alli açıklaması! 00:56
Kartal Dolmabahçe'de yıldızlarıyla coştu! Kartal Dolmabahçe'de yıldızlarıyla coştu! 00:56
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 00:56
Hakem penaltıyı verdi! İşte o pozisyon Hakem penaltıyı verdi! İşte o pozisyon 00:56
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Beşiktaş'ta şok sakatlık! 00:56