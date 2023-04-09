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Yiğidolar hazır

Başakşehir'i konuk edecek Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, 1 saat sürdü. Isınma, açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti. Futbolcular son bölümde ise taktik ağırlıklı çalıştı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2023 Pazar 06:50
Yiğidolar hazır
Başakşehir'i konuk edecek Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, 1 saat sürdü. Isınma, açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti. Futbolcular son bölümde ise taktik ağırlıklı çalıştı.
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