Yiğidolar hazır

Başakşehir'i konuk edecek Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, 1 saat sürdü. Isınma, açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti. Futbolcular son bölümde ise taktik ağırlıklı çalıştı.
Başakşehir'i konuk edecek Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, 1 saat sürdü. Isınma, açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti. Futbolcular son bölümde ise taktik ağırlıklı çalıştı.