Sivas'ta Fiorentina'lı futbolcuya saldırı! Sahaya giren taraftar yumruk attı

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanşında DG Sivasspor, İtalya ekibi Fiorentina'yı konuk etti. Maçın son dakikalarına doğru Sivasspor'un iki taraftarı sahaya girdi.



Sahaya giren taraftarı yakalamak isteyen güvenlik görevlileri, bir süre taraftarın arkasında koştu. Sivassporlu futbolcuya sarılan taraftar, güvenlik güçleri tarafından yakaladı.

Yakalanan taraftar sahanın dışına çıkartılırken, maç kısa bir aranın ardından kaldığı yerden devam etti.

ÇALIMBAY: ÇOK ÖZÜR DİLİYORUZ

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 turu rövanş maçında İtalya temsilcisi Fiorentina'ya 4-1 mağlup olan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Çalımbay, maçın son dakikalarına doğru taraftarın sahaya girmesi nedeniyle çıkan arbede için İtalya ekibinden özür dileyerek sözlerine başladı. Çalımbay, "Çok özür diliyoruz. Bütün İtalyanlardan özür diliyorum. Olmaması gereken bir şeydi. Maçın bile önüne geçti. Tekrar tekrar özür diliyorum. Kusura bakmasınlar inşallah böyle bir olay daha gerçekleşmez" diye konuştu.

ITALIANO: YAŞANAN OLAY MAÇI MAHVETTİ

Öte yandan, olayla ilgili Fiorentina Teknik Direktörü Vincenzo Italiano da açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin, "Maç sonuna doğru taraftar sahaya girdi ve arbede yaşandı. Bunun hakkında neler söylersin?" şeklindeki sorusuna Italiano, "Bu duruma yapılacak yorum yok. Utanılacak bir durum olarak görüyorum. Futbolcumuzun burnu kızardı. Şu anda soyunma odasında oturuyor. Böyle bir olayın bütün maçı mahvettiğini düşünüyorum. Maça gelirsek iyi oynadık ve kazandık. Tur atladığımız için memnunum" yanıtını verdi.