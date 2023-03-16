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Sivasspor - Fiorentina maçı sonrası Rıza Çalımbay: Artık lige ve kupaya odaklanacağız

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fiorentina maçının ardından, “Bundan sonra bütün ağırlığımızı lige vereceğiz. Hem lig hem Avrupa maalesef sıkıntılı oldu” dedi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 23:55
Sivasspor - Fiorentina maçı sonrası Rıza Çalımbay: Artık lige ve kupaya odaklanacağız

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 turu rövanş maçında İtalya temsilcisi Fiorentina'ya 4-1 mağlup olan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Çalımbay, maçın son dakikalarına doğru taraftarın sahaya girmesi nedeniyle çıkan arbede için İtalya ekibinden özür dileyerek sözlerine başladı. Çalımbay, "Çok özür diliyoruz. Bütün İtalyanlardan özür diliyorum. Olmaması gereken bir şeydi. Maçın bile önüne geçti. Tekrar tekrar özür diliyorum. Kusura bakmasınlar inşallah böyle bir olay daha gerçekleşmez" diye konuştu.

"AVRUPA'DA GÜZEL İŞLER YAPTIK"
Karşılaşmayı değerlendiren Rıza Çalımbay, "Maça da iyi başladık ve istediğimiz golü de bulduk. İlk yarı bitmesine yakın yediğimiz gol kötü oldu. İkinci yarı sahaya çıktığımız da daha iyi olacak derken takım beklemediğim şekilde geriye çekildi. Ölü toptan golü yedik. Daha sonra futbolcular istediğini yapamaya başladı. Ben her şeye rağmen takımımdan memnunum. Onlara teşekkür ediyorum. UEFA'da Avrupa Ligi'nde güzel şeyler yaptık. Benim elimdeki imkanlarla yapabileceğim en iyisiydi. Hem ülkemize puanlar kazandırdık. Hem de kulübümüze para kazandırdık. Buradan elenmek istemezdi. Fenerbahçe'de elendi kimse kalmadı ona da üzüldük. Çok güzel Avrupa takımlarını Sivas'a getirdik" ifadelerini kullandı.

"LİGE VE KUPAYA ODAKLANACAĞIZ"
Çalımbay artık lige ve Türkiye Kupası'na odaklandıklarını vurgulayarak, "Şimdi önümüzde lig ve Türkiye Kupası var. Biz 13 günde 5 tane maç yaptık ve bunun 3'ü deplasman. Maçtan ziyade bizim için en kötüsü seyahatler. Yoğun bir seyahat yapıyoruz. Bundan sonra bütün ağırlığımızı lige vereceğiz. Hem lig hem Avrupa maalesef sıkıntılı oldu. Bizim takım Avrupa'nın ve Türkiye'nin en yaşlı takımı. Maalesef bu biraz zorluyor bizi. Biz ligde çok iyi yere geleceğimize inanıyorum. Bu sene bireysel hatalardan çok gol yiyoruz. Bugün bir türlü öne çıkamadık. Biz gol atmak istiyorduk. Charisis'in sakatlanması da bizim için kötü oldu" dedi.

"GRADEL YÜZDE YÜZ HATALIYDI"
Bir gazetecinin, "Takımınızdaki bazı futbolcular son haftalarda sık sık kırmızı kart görüyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki sorusuna Çalımbay, "Max Gradel'in İtalya'da yaptığı çok yanlıştı. Yüzde yüz hatalı. Ama İstanbulspor'daki maçta gördüğü kartı hakem bilerek verdi. Gradel orada bir şey yapmadı. Gradel haklıyken haksız duruma düştü. Hakemi alkışladı. Bu durum direkt kırmızı kart. Ben sordum Gradel'e 'Bilmiyor musun dedim, hakemi alkışlamak kırmızı kart.' Gradel bana cevap bile vermedi. Bugünkü Hakan'ın kırmızı kartını tam görmedim. Böyle durumlara mutlaka bir ceza verilmeli" yanıtını verdi.

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