Haberler Sivasspor SİVASSPOR FIORENTINA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Sivasspor - Fiorentina maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR FIORENTINA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Sivasspor - Fiorentina maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan son 16 turu maçlarıyla sürüyor. Sivasspor ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Sivasspor’da 3 oyuncu maçta sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Müsabakada Karadağ Futbol Federasyonu'ndan Nikola Dabanovic düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 10:20 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 10:40
SİVASSPOR FIORENTINA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Sivasspor - Fiorentina maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunda temsilcimiz Sivasspor ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Fiorentina maçı 16 Mart Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

YİĞİDOLAR'IN 30. AVRUPA MAÇI

Sivasspor, oynayacağı Fiorentina mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 30. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 29 müsabakada 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 15 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 33 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 51 gole engel olamadı.

SİVAS NASIL TUR ATLAR?

Kırmızı-beyazlı takım, ilk maçta Fiorentina deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle döndü. Sivasspor'u iki ve daha farklı galibiyetler çeyrek finale taşır, tek farklı zaferler de maçı uzatmalara götürür.

SİVASSPOR'DA 3 EKSİK

Teknik direktör Rıza Çalımbay idaresindeki Sivasspor'da 3 oyuncu maçta sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Robin Yalçın ve Caner Osmanpaşa ile kırmızı kart cezalısı Max Gradel kadroda yer alamayacak.

AFETZEDELER MAÇI İZLEYECEK!

Sivas Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda (KYK) kalan afetzede vatandaşlar, Sivasspor ile Fiorentina arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçına götürülecek.

KARADAĞLI HAKEM YÖNETECEK!

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak mücadelede Karadağ Futbol Federasyonu'ndan Nikola Dabanovic düdük çalacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Ebru Şallı'nın yüzünden düşen bin parça! "Dişimi sıka sıka kırdım!"
"Üzüntüden kilo verdim dişimi kırdım" diyen Ebru Şallı zor bir dönemden geçiyor: "Uyku ilacı olmadan uyuyamıyorum"
Sürpriz talip! Sezon sonu Ada yolcusu
Fenerbahçe'nin yıldızlarına hücum!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çok çekişmeli bir maç olacak
Haydi Yiğido! İşte Çalımbay'ın Fiorentina maçı 11'i
Şehit yakını ve gazi Tuzla TOKİ kura sonuçları 2023
Tuzla TOKİ şehit yakını ve gazi kura çekilişi canlı izle!
Tuzla TOKİ Emekli kura sonuçları 2023
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın Rosier ve Saiss planı! Beşiktaş'ın Rosier ve Saiss planı! 10:18
Feyenoord - Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta? Feyenoord - Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta? 10:17
Real Betis - Manchester United maçı saat kaçta? Real Betis - Manchester United maçı saat kaçta? 10:13
Curry'nin 50 sayısı galibiyete yetmedi! Curry'nin 50 sayısı galibiyete yetmedi! 10:12
G.Saray'da çifte ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor G.Saray'da çifte ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor 10:12
Freiburg - Juventus maçı saat kaçta? Freiburg - Juventus maçı saat kaçta? 10:09
Daha Eski
Kartal kararını verdi! Maxim... Kartal kararını verdi! Maxim... 09:55
Sivasspor - Fiorentina maçı saat kaçta? Sivasspor - Fiorentina maçı saat kaçta? 09:53
Fenerbahçe - Sevilla maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Sevilla maçı saat kaçta? 09:34
Icardi'ye şok! O listeye girdi Icardi'ye şok! O listeye girdi 09:33
F.Bahçe nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller F.Bahçe nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller 09:24
Halkbank Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde! Halkbank Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde! 09:21