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Sivasspor - Fiorentina maçı ne zaman? Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, İtalya Serie A devi Fiorentina ile kozlarını paylaşacak. İlk maç 1-0 kaybeden Sivasspor, sahasında kazanarak adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2023 Çarşamba 15:30 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2023 Çarşamba 15:50
Sivasspor - Fiorentina maçı ne zaman? Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Sivasspor - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunda temsilcimiz Sivasspor ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Fiorentina maçı 16 Mart Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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