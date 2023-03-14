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Sivasspor - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Sivasspor ile Fiorentina rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 12:20 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 12:41
Sivasspor - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Sivasspor - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunda temsilcimiz Sivasspor ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Fiorentina maçı 16 Mart Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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