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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan maçın hakemine flaş sözler! "Büyük saygısızılık yaptı"

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasının kapanış mücadelesinde Sivasspor deplasmanda İstanbulspor'a 3-0 mağlup oldu. Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay maç sonu maçın hakemi Halil Umut Meler'i sert sözlerle eleştirdi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 23:58
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan maçın hakemine flaş sözler! "Büyük saygısızılık yaptı"

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda İstanbulspor'a 3-0 yenilen Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, hakem Halil Umut Meler'in çok kötü maç yönettiğini söyledi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Çalımbay, maçın başında şanssız bir gol yediklerini belirtti.

"Golden sonra iyi oynadık, kötü oynamadık." diyen Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:

"Yediğimiz goller maalesef şansız gollerdi. Halil Umut Meler'in bana göre yaptığı yanlış, çok ayıp etti, biz ona saygı gösteriyoruz her zaman, ancak yaptığı büyük bir saygısızlık. Max Gradel bir şey yapmadı. Kırmızı kartta alkıştan dolayı Halil Umut Meler haklı. Ancak Max Gradel sadece kaleciye itiraz etti başlaması için. Ancak sarı kartın gelmesi oyuncuyu kışkırttı ve çok gerdi. Bu kadar kolay mı adam atmak. Bu hakemlik değil. Önce oyuncuyu sakinleştirirsin, sonra kaleciye daha hızlı olmasını söylersin. Onu da yapmadı. Direkt oyundan attı. Bilerek kasti şekilde oyundan attığına inanıyorum. Hakemlere saygılı bir insanım. Elimden geleni yapan biriyim. Ancak bana göre Halil Umut Meler'in yaptıkları doğru değil. Biraz oyuncularla iletişime geçerek sakinleştirmesi gerekirdi. Bana göre çok kötü bir maç yönetti."

Maçta rotasyona giderek hata yaptığı kaydeden Çalımbay, "Bugün bir antrenör olarak rotasyona giderek hata yaptım. Fiorentina maçında oynayan arkadaşlarımızın çoğunu oynatmadım. Hemen hemen bütün takımı değiştirdim. Ama maalesef beklediğim gibi olmadı. Üzüldüm, çok şey bekliyordum arkadaşlardan ancak maalesef beklediğimi alamadım. Bu da benim için hata oldu. Yanlış yapmışım demek ki." ifadelerini kullandı.

Hedefleriyle ilgili konuşan tecrübeli teknik adam, "Önümüze bakacağız, önümüzde çok önemli bir Avrupa maçımız var. Sonra lig maçlarımız var. Kim ne derse desin biz bundan önceki sezonlar nasıl Avrupa'ya gittiysek inşallah bu sene de tekrarlayacağız. Ligde de çok iyi yere geleceğiz. Bu maç bizim için çok büyük bir ders oldu." diye konuştu.

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