Sivas mesaide

İstanbulspor ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti. Futbolcular, son bölümde yarım sahada çift kale maç yaptı. Fiorentina karşısında 90 dakika forma giyen sporcular ise yenileme çalışması gerçekleştirdi.
İstanbulspor ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti. Futbolcular, son bölümde yarım sahada çift kale maç yaptı. Fiorentina karşısında 90 dakika forma giyen sporcular ise yenileme çalışması gerçekleştirdi.