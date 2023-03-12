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Sivas mesaide

İstanbulspor ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti. Futbolcular, son bölümde yarım sahada çift kale maç yaptı. Fiorentina karşısında 90 dakika forma giyen sporcular ise yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2023 Pazar 06:50
Sivas mesaide
İstanbulspor ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti. Futbolcular, son bölümde yarım sahada çift kale maç yaptı. Fiorentina karşısında 90 dakika forma giyen sporcular ise yenileme çalışması gerçekleştirdi.
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