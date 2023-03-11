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Sivas iddialı

Konferans Ligi’ Ligi’nde Fiorentina’ya 1-0 yenilen Sivasspor’da Rıza Çalımbay, “Artık rakibi iyi tanıyoruz. Onun için Sivas’taki maç bambaşka olacak” diye umut dağıttı

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 06:50
Sivas iddialı

Avrupa Konferans Ligi'nde Son 16 Turu ilk maçında Fiorentina'ya deplasmanda şanssız bir golle 1-0 yenilen Sivasspor, rövanştan çok umutlu. Teknik direktör Rıza Çalımbay, "Onlar da kazanabilirdi, biz de ama biz bir şans golü yedik. Artık rakibi çok iyi tanıyoruz. Neler yapabileceklerini, iyi oyuncularını hepsini de çok iyi biliyoruz. Onun için Sivas'taki maç bambaşka olacak. O maçı biz de taraftarımızı dört gözle bekliyoruz. Sahamızda mutlaka iyi bir netice alacağız. Ona ben yürekten inanıyorum" dedi.


SİVAS'TA TELAFİ EDECEĞİZ
Sivas'ta Fiorentina'yı kupanın dışına iteceklerine inandığını vurgulayan Rıza Çalımbay, sözlerine şöyle devam etti: "Hem oyuncularıma güveniyorum, hem de taraftarlarımıza güveniyorum. Çok güzel bir maç olacak. Biz bu mağlubiyeti telafi etmek için ne gerekirse yapacağız. Biz, Fiorentina karşısında ilk yarıda oynadığımız oyun ve ikinci yarıda da oynadığımız oyunun çok çok üstüne mutlaka çıkacağız ve çıkmamız da gerekiyor eğer maçı kazanmak istiyorsak. Sivas'ta onu da gerçekleştireceğimize inanıyorum."


Sivasspor, Fiorentina'yla rövanş maçını 16 Mart Perşembe günü Sivas'ta oynayacak.

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