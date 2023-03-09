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FIORENTINA SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fiorentina - Sivasspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi)

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu ilk maçında Fiorentina ile Sivasspor kozlarını paylaşacak. İtalya'da oynanacak müsabaka büyük önem taşıyor. Rıza Çalımbay ve öğrencileri deplasmanda alabilecekleri en iyi skorla Sivas'a dönmek istiyor. Müsabakada Arnavutluk Futbol Federasyonundan hakem Enea Jorgji düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fiorentina - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 10:40 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 11:00
FIORENTINA SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fiorentina - Sivasspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi)

Fiorentina - Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Sivasspor, Fiorentina'ya konuk olacak. Son 16 turu müsabakası öncesinde maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fiorentina - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIORENTINA - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fiorentina - Sivasspor maçı 9 Mart Perşembe günü saat 23:00'te TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

RIZA ÇALIMBAY 31. AVRUPA MAÇINA ÇIKIYOR!

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu karşılaşmasında İtalya ekibi Fiorentina ile oynayacakları maçla beraber Avrupa kupalarındaki 31. maçına çıkacak. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında toplam 30 müsabakaya çıktı. Çalımbay yönetimindeki Denizlispor, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası'nda 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 2005-2006 sezonunda Beşiktaş'ın başında 4 kez UEFA Kupası mücadelesinde görev alan Rıza Çalımbay, bu müsabakalarda ise 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti. Geçen sezon Sivasspor ile 6 UEFA Avrupa Konferans Ligi müsabakası heyecanı yaşayan Çalımbay, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sivasspor, geçen sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu maçlarında ise Petrocub ile karşılaşmış, iki müsabakadan da 1-0'lık skorla galip ayrılmıştı. Yiğidolar, 3. eleme turu ilk maçında Dinamo Batumi'yi 2-1 yenerken, rövanş karşılaşmasında da rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar, play-off turu ilk mücadelesinde de evinde Kopenhag'a 2-1 kaybedip, rövanş maçında da 5-0 mağlup oldu. Sivasspor, bu sezon da UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk müsabakasında İsveç ekibi Malmö'ye 3-1, rövanşında ise 2-0 yenildi. Kırmızı-beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının ilk haftasında Slavia Prag ile 1-1 berabere kalırken, ikinci haftada ise CFR Cluj'u 1-0 mağlup etti. Yiğidolar, üçüncü haftada Ballkani'ye 4-3 yenilirken, daha sonra Ballkani'yi 2-1, CFR Cluj'u 3-0'la geçip, son haftada ise Slavia Prag ile 1-1 berabere kalmıştı.

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