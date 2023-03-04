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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay Fatih Karagümrük maçı sonrası konuştu! "Bize yakışmadı"

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Sivasspor deplasmanda Fatih Karagümrük'e 4-3 mağlup oldu. Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay karşılaşma sonrası konuştu.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 17:22
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay Fatih Karagümrük maçı sonrası konuştu! "Bize yakışmadı"

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e deplasmanda 4-3 kaybeden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, "Takımımın böyle goller yememesi gerekiyordu. Bize yakışmadı" ifadelerini kullandı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Rıza Çalımbay, sözlerine mücadeleyi değerlendirerek başladı. Karşılaşmanın kendileri adına şok etkisi oluşturduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, yenilen gollere dikkati çekerek böyle bir durum beklemediğini ifade etti.

Karşılaşmaya iyi başladıklarını ancak ikinci yarıda duran topları ve yan topları iyi karşılayamadıklarını dile getiren Rıza Çalımbay, şöyle devam etti:

"Bugünkü maçın özeti yediğimiz goller. Takımımın böyle goller yememesi gerekiyordu. Bize yakışmadı. Yediğimiz goller mağlup olmamıza neden oldu."

Takımın yeni transferlerinden Saiz'in normalde forvet arkasında oynadığını ancak bu maçta kanat oynadığını sözlerine ekleyen Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, şunları söyledi:

"Saiz, Beşiktaş maçında gol attı, bu maçta attırdı. Ama bu değil, daha da iyi olması gerekiyor. Zamanla olacak. Bunun yanında bir konuya daha değinmek istiyorum. Sivas'ta kar kış olduğu için hazırlık maçı yapma şansımız olmadı. Koca boşlukta en az 2-3 maç yapmamız gerekiyordu ama şansımız olmadı. Bunu yapabilseydik daha hazır gelebilirdik. İnşallah daha iyi olacağız."

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