Haberler Sivasspor Final gibi iki maç

Final gibi iki maç

Rıza Çalımbay, Karagümrük ve İstanbulspor deplasmanlarının Sivasspor’un rotasını çizeceğini söyledi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 06:50
Final gibi iki maç
Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor ve Beşiktaş galibiyetleriyle düşme hattından çıkan Sivasspor, üst üste iki deplasmana çıkacak. Bu maçların önemine değinen teknik direktör Rıza Çalımbay, "Karagümrük ve İstanbulspor deplasmanına gideceğiz. Arada bir de Avrupa maçımız var. İnşallah bu süreçte sakatlıklar olmaz. Daha önce yaşadık, düzelemiyorlar hemen. Onun dışında bir sıkıntımız yok. Ligde Alanyaspor ve Beşiktaş maçlarında iyi oynadık. İki maçı da kazandık. Deprem hepimizi üzdü, her şeyimizi düşürdü. Buruk ve üzücü şekilde bir lige başlayacağız. Ligdeki bu iki maç bizim için çok önemli bulunduğumuz konum itibarıyla. Ligde iyi yerlere gelirsek, Avrupa'da ve Türkiye Kupası'nda istediğimiz şeyleri daha rahat yaparız" diye umut dağıttı.
DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray pastanın çileğini buldu! Nicolo Zaniolo sonrası bir dünya yıldızı daha...
6'lı koalisyonun kriz dolu toplantısının ardından çarpıcı sonuçlar! CHP ve İYİ Parti'nin anketlerdeki son oy oranı açıklandı
F.Bahçe'ye ABD'den merkez orta saha! Opsiyonlu kiralanacak
F.Bahçe'de 1 numaralı sıkıntı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yiğidolar hırslı
Fiorentina’yı büyütmeyeceğiz
Resmi Gazete'de bugün! EYT yürürlüğe girdi mi 3 Mart?
3 Mart son depremler, artçılar ve büyüklükleri
Altında son durum ve canlı kur takibi!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
El Clasico'da avantaj Barcelona'nın! El Clasico'da avantaj Barcelona'nın! 01:03
Zafer Efes’in 87-82 Zafer Efes’in 87-82 01:00
El Clasico'da avantaj Barcelona'nın! El Clasico'da avantaj Barcelona'nın! 00:55
A. Efes Panathinaikos'u deplasmanda devirdi! A. Efes Panathinaikos'u deplasmanda devirdi! 00:50
Trabzonspor seçime gidiyor! İşte o tarih Trabzonspor seçime gidiyor! İşte o tarih 00:50
Dev proje hayata geçiyor! Sıradaki hedef... Dev proje hayata geçiyor! Sıradaki hedef... 00:50
Daha Eski
F.Bahçe'de ayrılık rüzgarı! 6 yıldız yolcu F.Bahçe'de ayrılık rüzgarı! 6 yıldız yolcu 00:50
Bu kez İspanya'dan Nicolo Zaniolo iddiası! Bu kez İspanya'dan Nicolo Zaniolo iddiası! 00:50
Ada basınından F.Bahçe iddiası: Türkiye'den rakip çıktı! Ada basınından F.Bahçe iddiası: Türkiye'den rakip çıktı! 00:50
Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Talisca ve G.Saray... Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Talisca ve G.Saray... 00:50
F.Bahçe'den açıklama geldi! Peres ve Batshuayi... F.Bahçe'den açıklama geldi! Peres ve Batshuayi... 00:50
G.Saray'dan Boey'e yeni kontrat! G.Saray'dan Boey'e yeni kontrat! 00:50