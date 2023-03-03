Final gibi iki maç

Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor ve Beşiktaş galibiyetleriyle düşme hattından çıkan Sivasspor, üst üste iki deplasmana çıkacak. Bu maçların önemine değinen teknik direktör Rıza Çalımbay, "Karagümrük ve İstanbulspor deplasmanına gideceğiz. Arada bir de Avrupa maçımız var. İnşallah bu süreçte sakatlıklar olmaz. Daha önce yaşadık, düzelemiyorlar hemen. Onun dışında bir sıkıntımız yok. Ligde Alanyaspor ve Beşiktaş maçlarında iyi oynadık. İki maçı da kazandık. Deprem hepimizi üzdü, her şeyimizi düşürdü. Buruk ve üzücü şekilde bir lige başlayacağız. Ligdeki bu iki maç bizim için çok önemli bulunduğumuz konum itibarıyla. Ligde iyi yerlere gelirsek, Avrupa'da ve Türkiye Kupası'nda istediğimiz şeyleri daha rahat yaparız" diye umut dağıttı.