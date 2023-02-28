Sivasspor Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.
Kırmızı-beyazlı ekip, çabukluk çalışmalarının ardından son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.
VavaCars Fatih Karagümrük ile Demir Grup Sivasspor, 4 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.