Sivasspor'a İtalyan devi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında son 16 turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. Grubundan lider çıkan ve kuraya seribaşı olarak katılan Sivasspor, İtalya'nın güçlü ekiplerinden Fiorentina'yla eşleşti. Yiğidolar, ilk maçı deplasmanda 9 Mart'ta oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 16 Mart'ta Sivas'ta gerçekleştirilecek.



DEĞERİ 235 MİLYON EURO



FİORENTİNA, 29 Ağustos 1926 yılında kuruldu. Teknik direktörlüğünü İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Italiano yapıyor. Mor-menekşeler, maçlarını 47 bin seyirci kapasiteli Artemio Franchi Stadyumu'nda oynuyor. Fiorentina'nın kadro değeri 235 milyon Euro. Takımın yaş ortalaması 26,2. Kadrosunda 26 futbolcu bulunmakta. Bu futbolculardan 11'i milli takımlarında görev alıyor.



İKİ FİNALDE KAYBETTİ



FLORANSA ekibi, İtalya Serie A'da 1955- 56, 1968-69 sezonlarında şampiyon oldu. Ayrıca 6 kez İtalya Kupası'nı kazandı. Hemen hemen her sezon Avrupa'da boy gösteren Fiorentina'nın 1956-57'de Şampiyonlar Ligi ikinciliği, 1989-90'da ise Uefa Kupası ikinciliği bulunuyor. Play-Off turunda Portekiz ekibi Braga'yı evinde 4-0, deplasmanda 3-2 yenerek son 16 biletini aldı.



YILDIZI AMRABAT



20 TAKIMLI İtalya Serie A'da 14. sırada bulunan ve eski formundan uzak olan Floransa ekibi, 6 maçtır 3 puana hasret. Takımın en değerli ismi piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösterilen, Dünya Kupası'nda da Fas formasıyla yıldızını parlatan orta saha Sofyan Amrabat. 26 yaşındaki yıldız aynı zamanda eski Kayserispor ve Galatasaraylı Nordin Amrabat'ın da kardeşi.



EN GOLCÜSÜ JOVİC



MOR-menekşelerde Amrabat'ın yanı sıra en etkili isimler olarak; orta sahada 5 gollü Çekyalı Barak, 6 gollü Arjantinli Gonzalez, hücum hattında ise Eintracht Frankfurt ve Real Madrid'den bildiğimiz 10 golle oynayan Sırp santrfor Jovic ile 9 kez ağları sarsan Brezilyalı Arthur dikkat çekiyor.