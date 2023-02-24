Haberler Sivasspor Sivas ve Başakşehir’in rakipleri belli oluyor

Sivas ve Başakşehir’in rakipleri belli oluyor

Avrupa futbolunun üç numaralı turnuvası Konferans Ligi'nde son 16 turunda oynanacak maçlar bugün yapılacak kura çekimi sonucunda belli olacak.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 06:50
Sivas ve Başakşehir’in rakipleri belli oluyor
Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu kura çekimi, bugün gerçekleştirilecek. Avrupa futbolunun üç numaralı turnuvası Konferans Ligi'nde son 16 turunda oynanacak maçlar bugün yapılacak kura çekimi sonucunda belli olacak. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'ndeki kura çekimi, TSİ 15.00'te başlayacak. Konferans Ligi'nde gruplarını lider tamamlayıp, direkt son 16'ya kalan temsilcilerimiz Sivasspor ve Başakşehir'in de rakipleri bugün belli olacak. Temsilcilerimiz; AZ Alkmaar, Djurgarden, Nice, Slovan Bratislava, Villarreal ve West Ham United'la birlikte kura çekimine seribaşı olarak katılacak.
DİĞER
Yabancı Damat'ın Mustafa'sını şimdi görün! Ozan Uğurlu değişimiyle şaşırttı!
2018 Türkiye güzeli model Şevval Şahin'den tepki çeken söylemler: Kendimi bu ülkeye ait hissetmiyorum
G.Saray'ın sezon sonu çileği Jordi Alba!
İstanbul'da Botheim zirvesi! Menajeri yönetimle görüştü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri belli oldu!
UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi ne zaman?
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Adana iftar ve sahur vakti 10 Nisan Pazartesi
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Pedro sürprizi! İki talip çıktı F.Bahçe'de Pedro sürprizi! İki talip çıktı 07:49
Flaş eleştiri! "Vermediği penaltı..." Flaş eleştiri! "Vermediği penaltı..." 07:24
Hakem faktörü Hakem faktörü 06:36
Kötü mühendislik Kötü mühendislik 06:35
Tarihi fırsat kaçtı Tarihi fırsat kaçtı 06:27
Penaltı kabusu Penaltı kabusu 06:20
Daha Eski
Hakem faciası Hakem faciası 06:19
Abdullah Avcı: Yaşadığım en enterasan 2 maçtı! Abdullah Avcı: Yaşadığım en enterasan 2 maçtı! 01:53
Trabzonspor Avrupa'ya veda etti! Trabzonspor Avrupa'ya veda etti! 01:53
Trabzonspor'un golü yine ofsayta takıldı! İşte VAR görüntüsü Trabzonspor'un golü yine ofsayta takıldı! İşte VAR görüntüsü 01:53
Trabzonspor'un golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon Trabzonspor'un golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon 01:53
F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu! F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu! 01:53