Sivas ve Başakşehir’in rakipleri belli oluyor

Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu kura çekimi, bugün gerçekleştirilecek. Avrupa futbolunun üç numaralı turnuvası Konferans Ligi'nde son 16 turunda oynanacak maçlar bugün yapılacak kura çekimi sonucunda belli olacak. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'ndeki kura çekimi, TSİ 15.00'te başlayacak. Konferans Ligi'nde gruplarını lider tamamlayıp, direkt son 16'ya kalan temsilcilerimiz Sivasspor ve Başakşehir'in de rakipleri bugün belli olacak. Temsilcilerimiz; AZ Alkmaar, Djurgarden, Nice, Slovan Bratislava, Villarreal ve West Ham United'la birlikte kura çekimine seribaşı olarak katılacak.