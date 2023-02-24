Rıza Çalımbay: Üzücü olacak!

ÜST ÜSTE 3 DEPLASMANIMIZ VAR
Arka arkaya deplasman maçları oynayacaklarının altını çizen başarılı teknik adam, "Özellikle Avrupa kupasına gidecek olan bizler, mutlaka Türkiye'ye puan getirmek için ne gerekiyorsa onun yapılması gerekecek. Biz bugüne kadar aradan sonra hep deplasmanda oynadık. Şimdi tekrar başlıyoruz. Karagümrük ile 4'ünde oynuyoruz. 9'unda Avrupa maçı oynuyoruz. Sonra İstanbulspor ile oynuyoruz. Yani 3 tane arka arkaya deplasmanımız var. Biz de bu yüzden kendimizi iyi hazırlamaya çalışıyoruz" diye umut dağıttı.
HERKES ELİNDEN GELENİ YAPTI
Asrın felaketinde vefat edenlere Allah'tan rahmet dileyen Rıza Çalımbay, ülkece çok büyük bir acı yaşadıklarını vurguladı. Çalımbay, "Orada yaşıyormuş gibi yaşadık olayları. Keşke elimizden gelen bir şey olsa da bir şeyler yapabilsek. Türkiye'de insanlar gerçekten çok duyarlıydı. Herkes elinden gelen bütün yardımı yaptı. Dünya yardım etti bize. Düşman gibi davranan ülkeler yanımızda oldular" değerlendirmesinde bulundu.
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