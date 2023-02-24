Haberler Sivasspor Rıza Çalımbay: Üzücü olacak!

Rıza Çalımbay: Üzücü olacak!

Rıza Çalımbay, sezonu gözyaşlarıyla bitireceklerini söyledi: “Acılar biraz dindikten sonra da futbola başlamamız gerekiyor. değişik ve üzücü bir lig olacak. Her maça çıktığımızda saygı duruşunda herkeste gözyaşı olacak.”

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 06:50
Rıza Çalımbay: Üzücü olacak!
Süper Lig'de son 2 maçından galibiyetle ayrılan Sivasspor, deprem felaketi nedeniyle verilen aradan sonra Karagümrük deplasmanında start alacak. Yiğidolar'da teknik direktör Rıza Çalımbay, karmakarışık bir lig oynayacaklarını söyledi. Çalımbay, "Bana göre orada yaşayanların sıkıntıları asıl şimdi başlıyor. Mutlaka devletimiz olaya el koyacaktır. Acılar biraz dindikten sonra da futbola başlamamız gerekiyor. Lig karmakarışık olacak. Bizim Hatay ve kupada Antep maçları oynanmayacak. Değişik ve üzücü bir lig olacak. Her maça çıktığımızda saygı duruşunda herkeste gözyaşı olacak. Kimse kendini veremeyecek maça" dedi.

ÜST ÜSTE 3 DEPLASMANIMIZ VAR

Arka arkaya deplasman maçları oynayacaklarının altını çizen başarılı teknik adam, "Özellikle Avrupa kupasına gidecek olan bizler, mutlaka Türkiye'ye puan getirmek için ne gerekiyorsa onun yapılması gerekecek. Biz bugüne kadar aradan sonra hep deplasmanda oynadık. Şimdi tekrar başlıyoruz. Karagümrük ile 4'ünde oynuyoruz. 9'unda Avrupa maçı oynuyoruz. Sonra İstanbulspor ile oynuyoruz. Yani 3 tane arka arkaya deplasmanımız var. Biz de bu yüzden kendimizi iyi hazırlamaya çalışıyoruz" diye umut dağıttı.

HERKES ELİNDEN GELENİ YAPTI

Asrın felaketinde vefat edenlere Allah'tan rahmet dileyen Rıza Çalımbay, ülkece çok büyük bir acı yaşadıklarını vurguladı. Çalımbay, "Orada yaşıyormuş gibi yaşadık olayları. Keşke elimizden gelen bir şey olsa da bir şeyler yapabilsek. Türkiye'de insanlar gerçekten çok duyarlıydı. Herkes elinden gelen bütün yardımı yaptı. Dünya yardım etti bize. Düşman gibi davranan ülkeler yanımızda oldular" değerlendirmesinde bulundu.

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