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Sivasspor - Tokat Belediye Plevnespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Sivasspor, Tokat Belediye Plevnespor'u hazırlık maçında konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Tokat Belediye Plevnespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 12:20 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 12:20
Sivasspor - Tokat Belediye Plevnespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Spor Toto Süper Lig'e deprem felaketi sebebiyle verilen arada Sivasspor ile Tokat Belediye Plevnespor hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Tokat Belediye Plevnespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR - TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Tokat Belediye Plevnespor maçı 20 Şubat Pazartesi günü saat 13:00'te Sivasspor Tesisleri'nde oynanacak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.

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