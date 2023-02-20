Sivasspor - Tokat Belediye Plevnespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Spor Toto Süper Lig'e deprem felaketi sebebiyle verilen arada Sivasspor ile Tokat Belediye Plevnespor hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Tokat Belediye Plevnespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR - TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Tokat Belediye Plevnespor maçı 20 Şubat Pazartesi günü saat 13:00'te Sivasspor Tesisleri'nde oynanacak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.