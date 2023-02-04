Haberler Sivasspor Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş maçı öncesi zemin açıklaması!

Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş maçı öncesi zemin açıklaması!

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, zeminle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2023 Cumartesi 15:44
Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş maçı öncesi zemin açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, zeminle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Çalımbay, "Tek amacımız maçı çok iyi şekilde bitirmek. Uzun zamandan beri ilk defa sahamızda Galatasaray maçını oynadık, bu da ikinci maçımız. Tek amacımız puan ve puanlar almak. Biz kimsenin sağlığı ile oynanacak bir maça çıkmak istemeyiz. Ama burada bir mantar hastalığı olmuş. Güneş görmüyor bazı yerler. Sahanın yapılışında belki bir sıkıntı oluyor. O da büyüdü ve Galatasaray maçında ortaya çıktı. Umarım bu maçta öyle bir şey olmaz." dedi.

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