Sivas coştu

Süper Lig'de üst sıralara tırmanmak isteyen Alanyaspor, düşme hattından kurtulmak isteyen Sivasspor'u ağırladı. Maça hızlı başlayan kırmızı-beyazlılar, 17 ve 29'da Gradel'le çerçeveyi bulamadı. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri aradığı golü 32'de Yatabare'yle buldu. Umut'un savunmadan çıkarken kaptırdığı topla buluşan Gradel, Yatabare'yi çok iyi gördü. Malili golcü ağları sarsmakta zorlanmadı. 45+1'de Uğur'un frikiğinde yine Yatabare sahne aldı ve kafayla ilk yarının skorunu belirledi: 0-2.

ALANYA'DAN 2'DE SIFIR

İkinci yarıda da ilk golde hata yapan Umut, yine başroldeydi. 50'de 22 yaşındaki orta saha, Balkovec'den gelen topu kafasıyla kaleciye göndermek istedi. Araya giren Gradel, kaleciyle karşı karşıya şık bir vuruşla ağları sarstı. Kalan sürede skor avantajını koruyan Yiğidolar, Akdeniz'den altın değerinde bir 3 puanla döndü. Antalya temsilcisi ise 2'de sıfır çekerken, galibiyet hasreti de 3 karşılaşmaya çıktı.

GÜZEL BİR OYUN GÜZEL GALİBİYET

Sivasspor'un hocası Rıza Çalımbay, puan ve puanlara ihtiyaçları oldukları bir maçta iyi bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Çalımbay, "Aradan sonra, haftalardır hep deplasmanda oynadık. Bir kere içerde evimizde oynadık. Deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa o şekilde oynadık. Maçın başından sonuna kadar güzel bir oyunla iyi bir galibiyet aldık" diye konuştu.

YENİLER FORMA GİYDİ

Sivasspor'un Alanya galibiyetinde yeni transferler de siftah yaptı. Meksika ekibi Tigres'ten transfer edilen Ekvadorlu golcü Caicedo, 62'de Yatabare'yle değişti. Girona'dan gelen İspanyol kanat oyuncusu Saiz de 74'te Erdoğan'ın yerine girdi.