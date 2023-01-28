Sivasspor-Adana Demirspor maçı canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 21. hafta maçlarıyla devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor Malatya'da oynanan maçta Adana Demirspor ile kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetiyor. VAR koltuğunda ise Mustafa Öğretmenoğlu oturuyor. Müsabakanın canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...

SİVASSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ

Sivasspor: Ali, Alaaddin, Caner, Goutas, Uğur, Cofie, Charisis, Keita, Erdoğan, Gradel, Yatabare

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Akintola, Onyekuru, Belhanda, Emre Akbaba