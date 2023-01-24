Sivasspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Sivasspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı ve tarihi merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Gaziantep FK maçı 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta tarihlerinden birinde oynanacak. Müsabaka A Spor'da canlı yayınlanacak. Maçın tarih ve saati belli olduğunda haberimizde yer alacak.