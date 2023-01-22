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Sivasspor ligde 3 maç sonra kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, ligde 3 maç aradan sonra galip geldi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 17:07
Sivasspor ligde 3 maç sonra kazandı

Kırmızı-beyazlı takım, Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan Mustapha Yatabare ve Caner Osmanpaşa'nın golleriyle 2-1 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin tek golünü ise Mustafa Eskihellaç kaydetti.

Bu sonuçla ligde 3 maç sonra kazanan Sivasspor, puanını 18'e çıkardı.

Ligin 15. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 yenen kırmızı-beyazlılar, sonraki hafta sahasında Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Sivasspor, 17 haftada ise deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'in 18. haftasını maç yapmadan geçen kırmızı-beyazlı ekip, 19. haftada deplasmanda Yukatel Kayserispor'a 4-1 yenildi.

Sivasspor, ligin 21. haftasında 28 Ocak Cumartesi günü Adana Demirspor'u konuk edecek.

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