Haberler Sivasspor Rıza Çalımbay: Sol bek almadan Uğur'u vermeyeceğiz

Rıza Çalımbay: Sol bek almadan Uğur'u vermeyeceğiz

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Deplasmanda alınan bu 3 puan bizim için çok önemli" dedi. Uğur Çiftçi'nin Galatasaray'a transferi ile ilgili de konuşan Çalımbay, "Biz sol bek almadan Uğur'u vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 17:07
Rıza Çalımbay: Sol bek almadan Uğur'u vermeyeceğiz
DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oldu. Zorlu maçı Yatabare ve Caner'in attığı gollerle 2-1 kazanan Sivasspor, puanını 18'e yükselterek alt sıralardan kurtulma adına kritik bir galibiyet aldı. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, zor bir deplasmandan 3 puanla döndükleri için mutlu olduklarını söyledi.
Çalımbay, ligde 3 puana çok ihtiyacı olduğunu ifade ederek, "Avrupa, lig ve kupa aynı anda oynamak zor oluyor. Avrupa ve kupada iyi gidiyorduk ama bunu lige yansıtamıyorduk. Ligin ikinci yarısına başlarken buradaki tek hedefimiz galibiyetti. Başka bir düşüncemiz yoktu. Oyunun başından sonuna kadar gayet iyi oynadık. Maç içerisinde yakaladığımız pozisyonları atabilseydik çok rahat bir galibiyet olacaktı. İkinci yarının sonlarına doğru Gaziantep takımı büyük bir baskı kurdu üzerimizde. Oyuncu değişikleriyle o baskıyı savuşturarak iyi bir galibiyet aldık. Deplasmanda alınan bu 3 puan bizim için çok önemli. Bu puanları ilerisi için de çok çok önemli. Eksiklerimize rağmen takımımızdan memnunuz, Gerekli takviyeleri yaptıktan sonra da daha iyi bir takım olacağız" ifadelerini kullandı.

"BİZ SOL BEK ALMADAN UĞUR'U VERMEYECEĞİZ"

Takımın başarılı oyuncularından Uğur Çifçi'nin Galatasaray'a transferi ile ilgili de konuşan Rıza Çalımbay, "Şu anda biz sol bek almadan Uğur'u vermeyeceğiz. Tabiki bu yönetimin kararı ama işin gerçeği de bu. Mutlaka bir sol bek alındığı takdirde o zaman Uğur'un önü belki açılabilir ama şu anda sol bek almadan bunun olma şansı yok" dedi.

"TEKNİK DİREKTÖRLERE BÖYLE DAVRANILMAMASI GEREKİYOR"

Gaziantep tribünlerinin Teknik Direktör Erol Bulut'a yönelik tepkileriyle ilgili de konuşan Çalımbay, "Bence teknik direktörlere böyle davranılmaması gerekiyor. Anlaşmalar da ayrıklar da iyi şekilde olmalı. Bunlar iyi şeyler değil. Erol hoca benim milli takımdan da öğrencimdi. Kendisini de çok severim ama ayrılık olacaksa da iyi bir şekilde olmalı ama inşallah ayrılık olmaz. Bu işte iyi günler de var kötü günler de var. Her şeyi teknik direktörlere yüklememek gerekiyor" şeklinde konuştu.

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