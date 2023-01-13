Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay Kayserispor mağlubiyeti sonrası konuştu!

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'a 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Futbolda bazen maalesef böyle şeyler yaşanıyor. Biz de bugün bunu başta yediğimiz gollerle hak ettik. İkinci yarı tabii ki oyuncu değişikliği de yaptık. Golümüzü de bulduk. İyi oynamaya da başladık. Bazı hatalarımızdan dolayı bir tane daha gol yememiz bizim için kötü oldu. 2 tane forvetimiz vardı. Bunlardan yararlanamıyoruz. İleride top tutamadık. Yine de ne olursa olsun böyle skor olmamalıydı. Bazı arkadaşlarımız kapasitesinin altında oynadılar. Bizim için her açıdan şanssız bir gündü. Bu takım ziraat kupasını alan ve Avrupa'ya giden bir takım. Bu şunu gösterdi ki, bu takıma iyi takviyeler gerekiyor. Onu almaya çalışıyoruz. En kısa sürede eksikliklerimizi giderirsek eskisinden daha iyi olacağız. Daha öncede bu krizleri yaşadık ama sonra mükemmel şekilde çıktık. Takımımıza yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.