Haberler Sivasspor GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Rıza Çalımbay Uğur Çiftçi transferi hakkında konuştu!

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Rıza Çalımbay Uğur Çiftçi transferi hakkında konuştu!

Transfer haberi: Transfer tahtasının açılmasının ardındından Uğur Çiftçi'yi renkleri bağlamak isteyen Galatasaray'da flaş gelişme yaşanıyor. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay oyuncusunun transferi hakkında konuştu. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 18:20 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 18:31
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Rıza Çalımbay Uğur Çiftçi transferi hakkında konuştu!

Transfer haberi: Transfer tahtasının açılmasının ardındından Uğur Çiftçi'yi renkleri bağlamak isteyen Galatasaray'da flaş gelişme yaşanıyor. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Uğur Çiftçi'nin transferi hakkında konuştu. İşte o sözler;

Rıza Çalımbay: Uğur Çiftçi, Galatasaray'a transfer oluyor. Bizim de oyuncu almamız gerekiyor. Emre Taşdemir için konuştuk. Olabilirse, Yusuf Demir için de görüştük. Uğur Çiftçi çok büyük bir takıma gidecek, bu transferi istemesi de normal." ifadelerini kullandı.

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