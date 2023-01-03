Haberler Sivasspor Rıza Çalımbay VAR kayıtlarının açıklanması sonrası konuştu! "İzledik de ne oldu?"

Rıza Çalımbay VAR kayıtlarının açıklanması sonrası konuştu! "İzledik de ne oldu?"

Son dakika spor haberi: Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray ile oynadıkları maçın VAR kayıtlarının açıklanmasının ardından konuştu.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 16:49
Rıza Çalımbay VAR kayıtlarının açıklanması sonrası konuştu! "İzledik de ne oldu?"

Çalımbay, "VAR kayıtlarını dinliyorum ama boşuna dinliyorum. Biz bile kenarda gördük! Muslera içerde, Nelsson direği tutuyor! Bunları konuşmaya bile gerek yok! VAR kayıtlarını boşuna dinledik. Muslera'nın içeride olduğunu, Nelsson'un direği tuttuğunu biz kulübeden gördük. Göz göre göre puanımız gitti. Bunları konuşmaya bile gerek yok. Bir bilen varsa, golün neden sayılmadığını bilen varsa söylesin bana. Bu Sivasspor maçına yapılmış bir haksızlık. Bu maçta bu pozisyondan sonra 2 tane oyuncumuz sarı kart görüp cezalı duruma düştü. Konyaspor maçına eksik gelmemizi sağladı. Şiddetle puana ihtiyacımız varken 1 puan belki de 3 puanımız gidiyor. Yazık gerçekten. Burada hiçbir şey yok. Yok işte, bir kez daha görüyoruz. Olan Sivasspor'a oldu." ifadelerini kullandı.

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