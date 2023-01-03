'Kural hatası var tekrarlansın'

Sivasspor'un Galatsaray'a 2-1 yenildiği maçta yaşanan gol iptali kararının yankıları sürüyor. Sivasspor'dan yapılan açıklama özetle şöyle: "Hakemin başta doğru karar vermesi, VAR hakeminin böyle bir yetkisi yokken hakemi incelemeye davet etmesi ve neticede VAR sonucunda golün iptal edilmesi, hakem hatası değil, kural hatası olduğunu göstermektedir. Hakemin golü iptal etmesi Uluslararası Futbol Oyun Kuralları'nda yer alan gol ve ofsayt kurallarının ihlali niteliğindedir. TFF'ye gerekli başvuru yapılmış olup, maçın yeniden oynatılmasına karar verilmesi taleplerimiz arz edilmiştir. TFF'den konuyla alakalı üst düzey açıklama beklediğimizi de yineliyoruz."