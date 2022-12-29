Sivasspor'da Rıza Çalımbay Galatasaray maçı sonrası isyan etti!

Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Mücadele sarı kırmızılı ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Maçın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Maçın en kötü hakkı beraberlikti. Attığımız ve sayılmayan golde ne vardı, çözemedik. Kuralı bilen biri çıkıp herkesi aydınlatırsa iyi olur. Bunu rica ediyorum, bir anlatsınlar."

"Yeni bir kural çıktı, hakemlerle ilgili hiçbir şey de söyleyemiyoruz. O yüzden bilen birisi çıkıp aydınlatırsa çok mutlu oluruz."