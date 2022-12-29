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Sivasspor'da Rıza Çalımbay Galatasaray maçı sonrası isyan etti!

Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Konuk ekip Galatasaray'ın 2-1 kazandığı mücadele sonrası Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay'dan flaş açıklamalar geldi. İşte o sözler...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 19:50 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 20:05
Sivasspor'da Rıza Çalımbay Galatasaray maçı sonrası isyan etti!

Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Mücadele sarı kırmızılı ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Maçın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Maçın en kötü hakkı beraberlikti. Attığımız ve sayılmayan golde ne vardı, çözemedik. Kuralı bilen biri çıkıp herkesi aydınlatırsa iyi olur. Bunu rica ediyorum, bir anlatsınlar."

"Yeni bir kural çıktı, hakemlerle ilgili hiçbir şey de söyleyemiyoruz. O yüzden bilen birisi çıkıp aydınlatırsa çok mutlu oluruz."

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