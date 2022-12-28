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Sivasspor Galatasaray maçına hazır!

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Galatasaray ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 17:56
Sivasspor Galatasaray maçına hazır!

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Galatasaray ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Sivasspor, antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

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