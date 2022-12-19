Haberler Sivasspor Yine kazanacağız

Yine kazanacağız

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da Türkiye Kupası’nı kazanarak tarih yazmak istediklerini söyledi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 06:50
Yine kazanacağız

Süper Lig'de Dünya Kupası arasına düşme hattında giren Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, aradan sonra bambaşka bir Sivasspor izlettireceklerini ve takımına güvendiğini söyledi. Türkiye Kupası'nda da 5. Tur'da karşılaşacakları E.Erok'un iyi bir takım olduğunu ve daha önce kupada karşılaştıklarını hatırlatan Çalımbay, "Bundan önce hem ligi hem de Avrupa'yı nasıl bir arada götürdüysek, bu sefer de Türkiye Kupası'nı ve ligi götürmeye çalışacağız. Tek amacımız kupayı geçtiğimiz sezon nasıl kazandıysak bu sezon da tekrar kazanmak" diye iddialı konuştu.

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