Yine kazanacağız

Süper Lig'de Dünya Kupası arasına düşme hattında giren Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, aradan sonra bambaşka bir Sivasspor izlettireceklerini ve takımına güvendiğini söyledi. Türkiye Kupası'nda da 5. Tur'da karşılaşacakları E.Erok'un iyi bir takım olduğunu ve daha önce kupada karşılaştıklarını hatırlatan Çalımbay, "Bundan önce hem ligi hem de Avrupa'yı nasıl bir arada götürdüysek, bu sefer de Türkiye Kupası'nı ve ligi götürmeye çalışacağız. Tek amacımız kupayı geçtiğimiz sezon nasıl kazandıysak bu sezon da tekrar kazanmak" diye iddialı konuştu.