Sivasspor - Saarbrücken maçı - CANLI İZLE 📺 | Sivasspor - Saarbrücken maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Sivasspor - Saarbrücken maçını canlı takip etmek için tıklayın

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Sivasspor ile Saarbrücken hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Sivasspor - Saarbrücken maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR - SAARBRÜCKEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Saarbrücken maçı 8 Aralık Perşembe günü saat 15:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.