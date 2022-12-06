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Korkumuz yok

Antalya'da kamp yapan, düşme hattındaki Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, en önemli hedeflerinin ligde kalan 4 maç olduğunu belirtti.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 06:50
Korkumuz yok

Çalımbay, "Herkes transferi soruyor ama onun zamanı değil. Bu kadroyla 4 maç oynayacağız. 4 maçın 3'ü deplasmanda, biri içerde Galatasaray'la. Bu maçlar bizi korkutmuyor. Biz mutlaka iyi bir şekilde bitireceğiz" dedi.

AVANTAJIMIZ VAR
Rıza Çalımbay, Avrupa'da da avantaja sahip olduklarını vurguladı. Çalımbay, "Birçok kişi gruptan çıkamayacağımızı düşünüyordu çünkü rakiplerimiz ülke şampiyonlarıydı. Önemli olan şubatta son 16 kurasında inşallah iyi bir takım çıkarsa, oradan da geçersek ilk 8'e kalıyoruz. O yüzden güzel bir avantaj var. İyi değerlendirmemiz gerekiyor" diye umut dağıttı.

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