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Sivasspor - Liepaja maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Dünya Kupası arasında kulüplerin hazırlık süreçleri sürüyor. Sivasspor sahasında Liepaja'yı konuk olacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Liepaja maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 11:50 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 12:10
Sivasspor - Liepaja maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Sivasspor - Liepaja maçını canlı takip etmek için tıklayın

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Sivasspor ile Liepaja hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Sivasspor - Liepaja maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR - LIEPAJA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Liepaja maçı 5 Aralık Pazartesi günü saat 12:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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