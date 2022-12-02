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Sivasspor - Partizani maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Dünya Kupası arasında kulüplerin hazırlık süreçleri sürüyor. Sivasspor sahsında Partizani'yi konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Partizani maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 12:20 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 12:40
Sivasspor - Partizani maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Sivasspor - Partizani maçını canlı takip etmek için tıklayın

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Sivasspor ile Partizani hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Sivasspor - Partizani maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR - PARTİZANİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Partizani maçı 2 Aralık Cuma günü saat 16:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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