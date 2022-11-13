Haberler Sivasspor Sivas düşüşte

Sivas düşüşte

Süper Lig'de son 3 mazını kaybeden Sivasspor, dün de sahasında son sıradaki Ümraniyespor ile 2-2 berabere kalıp düşüşünü sürdürdü. Yiğidolar, 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 06:50
Sivas düşüşte
Süper Lig'de son 3 mazını kaybeden Sivasspor, dün de sahasında son sıradaki Ümraniyespor ile 2-2 berabere kalıp düşüşünü sürdürdü. Yiğidolar, 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Dünya Kupası arasına 1'er puanla giren iki ekipten Sivas puanını 11'e, Ümraniye ise 7'ye yükseltti.
DİĞER
'Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’nun abisi Derviş İmirzalıoğlu'nu görenler hangisi Kenan bilemedi! Sosyal medyada olay yarattı
Fikri olana iş kurana devletten büyük destek! İşte hibe, kredi ve destek programı detayları
Erman Toroğlu: Türk futbolu bunu çok özledi!
Ahmet Çakar'dan F.Bahçe eleştirisi! 'Kimse hakem demesin'
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sivas'ta puanlar paylaşıldı!
Yatabare 5’i buldu
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (12 Kasım)
Binek araçlarda kış lastiği zorunlu mu?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
O isme sert sözler! "Affedilemez" O isme sert sözler! "Affedilemez" 07:34
Arsenal Odegaard'la güldü! Arsenal Odegaard'la güldü! 01:04
Erman Toroğlu: Türk futbolu bunu çok özledi! Erman Toroğlu: Türk futbolu bunu çok özledi! 00:52
Toroğlu Pedro'nun kırmızı kartını değerlendirdi! Toroğlu Pedro'nun kırmızı kartını değerlendirdi! 00:18
G.Saray'dan Başakşehir'e göndermeli paylaşım! G.Saray'dan Başakşehir'e göndermeli paylaşım! 00:18
Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! 00:18
Daha Eski
Okan Buruk: F.Bahçe'nin puan kaybından sonra... Okan Buruk: F.Bahçe'nin puan kaybından sonra... 00:18
Belözoğlu: Seviyemizin ne olduğunu bize gösterdiler! Belözoğlu: Seviyemizin ne olduğunu bize gösterdiler! 00:18
Toroğlu'dan Buruk'a övgü! "Son 2 maçta ispatladı" Toroğlu'dan Buruk'a övgü! "Son 2 maçta ispatladı" 00:17
Galatasaray'dan Başakşehir'e farklı tarife! Galatasaray'dan Başakşehir'e farklı tarife! 00:17
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 00:17
Galatasaray penaltı kazandı! İşte o pozisyon Galatasaray penaltı kazandı! İşte o pozisyon 00:17