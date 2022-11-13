Sivas düşüşte

Süper Lig'de son 3 mazını kaybeden Sivasspor, dün de sahasında son sıradaki Ümraniyespor ile 2-2 berabere kalıp düşüşünü sürdürdü. Yiğidolar, 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.
SüperLig'de son 3 mazını kaybeden Sivasspor, dün de sahasında son sıradaki Ümraniyespor ile 2-2 berabere kalıp düşüşünü sürdürdü. Yiğidolar, 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Dünya Kupası arasına 1'er puanla giren iki ekipten Sivas puanını 11'e, Ümraniye ise 7'ye yükseltti.