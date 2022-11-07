Rıza Çalımbay Fenerbahçe Sivasspor maçı sonrası konuştu!

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor karşılaştı ve kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi oldu. Karşılaşmanın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

"Fenerbahçe'ye karşı kötü oynamadık. Fenerbahçe çok iyi kurulmuş bir takım. Penaltı olmasa, bu maç başka yere giderdi. Son bölümde tüm riskleri aldık. Ancak doldur boşalt ile olacak iş değil bu. Kenarda sürekli söyledik, pas yaptığımızda daha etkili olduk. Son paslarda etkili olamadık. Çok güzel bir lig maçı oldu ama yapacak bir şey de yok. İnşallah son maçımızı evimizde kazanırız. Ara, bizim için mükemmel olacak. Yorgunluk, bıkkınlık oluyor. Uzun yolculuklar yaptık."