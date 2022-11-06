Sivasspor Fenerbahçe maçına Beşiktaş tesislerinde hazırlandı!

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Öte yandan Kağıthane Sivaslılar Derneği üyeleri, idmanı ziyaret ederek Fenerbahçe maçı öncesi başarı dileğinde bulunup, futbolculara baklava ikram etti.

Sivasspor antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 20.00'de Ülker Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Hüseyin Göçek görev yapacak.