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SLAVIA PRAG SİVASSPOR CANLI VE ŞİFRESİZ | Slavia Prag - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferanas Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, G Grubu 6. hafta maçında Slavia Prag ile karşı karşıya geliyor. Gruptan lider olarak çıkmak isteyen Sivasspor maçı 3 puanla bitirmeyi hedeflerken mücadele öncesinde maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Slavia Prag - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 11:44 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 11:50
SLAVIA PRAG SİVASSPOR CANLI VE ŞİFRESİZ | Slavia Prag - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Slavia Prag - Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

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UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Slavia Prag, Sivasspor konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Slavia Prag - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SLAVIA PRAG - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Slavia Prag - Sivasspor maçı 3 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te TV 8,5'ta ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR'UN 21'İ ÇEKYA'DA

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu altıncı hafta maçında yarın Slavia Prag'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor, Çekya'ya gitti.

Kırmızı-beyazlı ekip, Slavia Prag ile oynayacağı maç için 21 kişilik kafileyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan özel uçakla Çekya'ya hareket etti.

Sivasspor, Eden Arena'da yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak.

Slavia Prag ile Demir Grup Sivasspor, yarın TSİ 20.45'te Eden Arena'da karşılaşacak. Mücadeleyi Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek.

Sivasspor'un kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:

Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Baver Kuçkar, Murat Paluli, Mehmet Albayrak, Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye, Dimitrios Goutas, Ziya Erdal, Robin Yalçın, Kader Keita, Charis Charisis, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan, Dia Saba, Emre Gökay, Erdoğan Yeşilyurt, Ahmet Mousa, Max Gradel, Karol Angielski, Mustapha Yatabare.

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