Haberler Sivasspor Sivasspor’dan zirve pozu!

Sivasspor’dan zirve pozu!

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının son haftasında Slavia Prag ile 1-1 berabere kalarak Avrupa’da son 16 turuna kalan DG Sivasspor, bu sevincini deplasmanda kendi taraftarının olduğu tribüne giderek taraftarlarıyla kutladı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 23:34 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 23:35
Sivasspor’dan zirve pozu!
Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubu 6. maçında deplasmanda karşılaştığı Slavia Prag ile 1-1 berabere kaldı ve grubu 11 puanla lider olarak tamamladı. Yiğidolar bu sonuçla UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. Müsabakanın son düdüğünün çalınmasının ardından sahada ve misafir tribününde büyük sevinç yaşandı. Futbolcular gurbetçi Sivassporlu taraftarların yanına giderek 3'lü çektirdi.

Daha sonra kırmızı-beyazlılar maç sonu taraftarla beraber liderlik pozu verdi. Yiğidolar alkışlar eşliğinde soyunma odasına uğurlandı.
DİĞER
Fenerbahçe'de 150 günde köklü değişim! İşte Jorge Jesus'un dokunuşları..
Başkan Recep Tayyip Erdoğan "@rtedijital" kullanıcı adıyla TikTok'ta
A. Güler'in golüne ofsayt itirazları geldi! İşte pozisyondaki VAR çizgisi
Jesus eski öğrencisiyle buluşuyor! Transferde Altay detayı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Rıza Çalımbay: Türkiye'ye puanlar kazandırıyoruz
Sivassporlu Max Gradel gol sayısını 5 yaptı
Tokat'ta 3.9 büyüklüğünde deprem
Mavi dil hastalığı nedir, nasıl bulaşır, tedavisi var mı?
Yeniden değerleme oranı 2023 belli oldu!
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A. Güler'in golüne ofsayt itirazları geldi! İşte pozisyondaki VAR çizgisi A. Güler'in golüne ofsayt itirazları geldi! İşte pozisyondaki VAR çizgisi 23:45
Jesus Arda'yı böyle kutladı Jesus Arda'yı böyle kutladı 23:43
İşte F.Bahçe'nin grubunda canlı puan durumu İşte F.Bahçe'nin grubunda canlı puan durumu 23:42
Sivasspor’dan zirve pozu! Sivasspor’dan zirve pozu! 23:34
UEFA Avrupa Ligi'nde 4 grupta maçlar tamamlandı UEFA Avrupa Ligi'nde 4 grupta maçlar tamamlandı 23:27
Abdullah Avcı: Lideri yenen takımız Abdullah Avcı: Lideri yenen takımız 23:20
Daha Eski
Sivassporlu Max Gradel gol sayısını 5 yaptı Sivassporlu Max Gradel gol sayısını 5 yaptı 23:12
Cherchesov: Deplasmanda kazanmak istedik Cherchesov: Deplasmanda kazanmak istedik 23:09
TFF'den Trabzonspor ve Sivasspor'a tebrik TFF'den Trabzonspor ve Sivasspor'a tebrik 22:59
United deplasmanda tek golle kazandı! United deplasmanda tek golle kazandı! 22:48
Monaco'dan 4 gollük zafer! Monaco'dan 4 gollük zafer! 22:40
Fırtına Konferans Ligi'nde esecek! Fırtına Konferans Ligi'nde esecek! 22:35