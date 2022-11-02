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Slavia Prag - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Sivasspor, G Grubu 6. hafta maçında Slavia Prag'a konuk olacak. Fortuna Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, liderlik için büyük önem taşıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Slavia Prag - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 15:40 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 15:50
Slavia Prag - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

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UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Slavia Prag, Sivasspor konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Slavia Prag - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SLAVIA PRAG - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Slavia Prag - Sivasspor maçı 3 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te TV 8,5'ta ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

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