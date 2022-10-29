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Sivasspor’da Uğur Çiftçi'den kötü haber!

Spor Toto Süper Lig'in 12 . haftasında evinde Antalyaspor'u ağırlayacak olan Sivasspor'da karşılaşma öncesi 30 yaşındaki sol bek Uğur Çiftçi'den kötü haber geldi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 11:56
Sivasspor’da Uğur Çiftçi'den kötü haber!

Sivasspor Kulübü deneyimli futbolcu Uğur Çiftçi'nin sağ kasık adalesinde hafif seviyeli yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Sivasspor Kulübü, sakatlığı bulunan Uğur Çiftçi'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Çiftçi'nin sağ kasık adalesinde hafif seviyeli yırtık tespit edildiği açıklandı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcumuz Uğur Çiftçi, dün akşam sahamızda CFR Cluj ile oynadığımız UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubu 5. hafta maçının ilk yarısında sağ kasığında ağrı hissetti. Sporcumuza bugün yapılan kontrollerde sağ kasık adalesinde hafif seviyeli yırtık ve zorlanma tespit edildi. Sporcumuzun tedavisi sağlık ekibimizce başlanılmıştır."

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