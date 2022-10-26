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Yiğido pusuda

Yiğidolar, Romanya ekibini yenerse Konferans Ligi G Grubu’nda lider olacak. Çalımbay zafere inanıyor.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 06:50
Yiğido pusuda

Süper Lig'de son haftalarda çıkışa geçen ancak son maçında Trabzonspor'a 1-0 kaybeden Sivasspor, UEFA Konferans Ligi grubunda yarın oynayacağı CFR Cluj maçına odaklandı. Çalışmalarını sürdüren Yiğidolar, ilk maçta deplasmanda 1-0 yendiği rakibini bu kez evinde mağlup ederek grup liderliğini almak istiyor. Kırmızı beyazlılar, mutlak 3 puana şartlanırken, teknik direktör Rıza Çalımbay da motivasyon konuşmaları yapıyor. Tecrübeli hoca, "Yoğun bir maç takvimindeyiz. Zorlu maçlar oynuyoruz ve bu süreçten en iyi şekilde çıkmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

YÖNETİM DE TAKİP EDİYOR
Taraftarın desteğiyle yarınki maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerinin altını çizen Çalımbay, "Son haftalarda güzel bir ivme yakaladık. Bunu devam ettirmek bizim elimizde. Cluj'u yenip grup liderliğine yükselmek bizim için ekstra öz güven olacaktır" ifadelerini kullandı. Öte yandan Sivas yönetimi de takımın idmanlarını izleyerek oyunculara destek veriyor.

HAZIRLIKLARA TAM GAZ DEVAM
Öte yandan Sivasspor, yarınki maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Pas çalışması gerçekleştiren kırmızı beyazlı futbolcular ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Antrenman şut denemeleri ile sona ererken, oyuncuların neşeli olması gözden kaçmadı.

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