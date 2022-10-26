Haberler Sivasspor Sivasspor CFR Cluj maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor CFR Cluj maçı hazırlıklarını tamamladı

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 5. hafta maçında yarın CFR Cluj ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 17:50
Sivasspor CFR Cluj maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor'da UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak Cluj maçı hazırlıkları tamamlandı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Futbolcular, son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı.

Mücadelenin hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Demir Grup Sivasspor ile CFR Cluj, yarın saat 22.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

DİĞER
Son dakika haberleri: Alanya maçı sonrası sular durulmuyor! O sözler ve olay iddia: "İtibar suikasti yapıyor! Bu hakemlerle 3 şampiyonluk alan takım..."
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maç programı belli oldu... Kimin maçı ne zaman?
G.Saraylı yıldıza milli takım müjdesi!
Fenerbahçe o görüntüleri Galatasaray'a yolladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çalımbay'dan Beşiktaş açıklaması!
Sivasspor - Cluj maçı saat kaçta?
Çılgın Sayısal Loto sonuçları (26 Ekim)
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Raphael Varane Dünya Kupası'nı kaçırabilir Raphael Varane Dünya Kupası'nı kaçırabilir 18:17
Visca'dan sevindiren paylaşım! Geri dönüyor Visca'dan sevindiren paylaşım! Geri dönüyor 18:17
Bakan Kasapoğlu Seedorf ile bir araya geldi Bakan Kasapoğlu Seedorf ile bir araya geldi 17:50
Trabzonspor kafilesi Sırbistan'da Trabzonspor kafilesi Sırbistan'da 17:49
Sivasspor CFR Cluj maçı hazırlıklarını tamamladı Sivasspor CFR Cluj maçı hazırlıklarını tamamladı 17:46
Final Four Dubai'de olabilir! Final Four Dubai'de olabilir! 17:11
Daha Eski
ZTK 4. Tur programı belli oldu! G.Saray ve Beşiktaş... ZTK 4. Tur programı belli oldu! G.Saray ve Beşiktaş... 16:59
G.Saraylı yıldıza milli takım müjdesi! G.Saraylı yıldıza milli takım müjdesi! 16:29
A Milli Takım'ın maç programı belli oldu A Milli Takım'ın maç programı belli oldu 16:27
Bundesliga'da Ozan Kabak rüzgarı Bundesliga'da Ozan Kabak rüzgarı 15:45
Süper Lig’de 12. haftanın hakemleri belli oldu! Süper Lig’de 12. haftanın hakemleri belli oldu! 15:33
Fenerbahçe o görüntüleri Galatasaray'a yolladı! Fenerbahçe o görüntüleri Galatasaray'a yolladı! 15:28