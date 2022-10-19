Haberler Sivasspor Sivas şahlandı

Sivas şahlandı

Kırmızı-beyazlılar 1’i Avrupa’da olmak üzere son 3 maçını da kazandı. Teknik patron Rıza Çalımbay “Bu ivmeyi mümkün olduğunca koruyacağız” dedi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 06:50
Sivas şahlandı

Ligde son olarak Giresunspor'u 3-0 yenen Sivasspor, 2'si ligde, 1'i UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde olmak üzere son üç maçta puan kaybı yaşamadı. Süper Lig'de geride kalan haftalarda zor günler geçiren kırmızıbeyazlı ekip, ligin 9. haftasında deplasmanda Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek, ligdeki ilk galibiyetini aldı. Ardından Konferans Ligi'nde Ballkani'yi 2-1 yendi.

11 ATTI, 13 GOL YEDİ

Sivas ekibi, önceki gün de son olarak ligde sahasında Giresunspor'u 3-0 yenip çıkışını sürdürdü. Ligde geride kalan periyotta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Sivasspor, 10 puanla 12. sıraya yükseldi. Kırmızıbeyazlı ekip, ligde 10 haftalık periyotta rakip fileleri 11 kez havalandırırken, kalesinde 13 gol yedi. Takımın hocası Rıza Çalımbay bu ivmeyi mümkün olduğunca korumayı amaçladıklarını dile getirdi.

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