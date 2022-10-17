Sivasspor - Giresunspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta karşılaşmasında Sivasspor ile Giresunspor karşılaşıyor. Mücadeleyi haberimizde canlı takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat Paluli, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Robin, Hakan Arslan, Saba, N'jie, Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare

GİRESUNSPOR: Onurcan, Alper, Perez, Arias, Hayrullah, Savicevic, Campuzano, Sainz, Görkem, Kuwas, Bajic

SİVASSPOR-GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Sivasspor-Giresunspor maçı 17 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başladı ve beIN SPORT 2'de canlı yayınlanıyor.