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Sivasspor - Giresunspor maçı CANLI

Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor evinde Giresunspor ile karşı karşıya geliyor. Sivasspor geride kalan hafta Başakşehir'i deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etmişti. Giresunspor ise geçtiğimiz hafta kendi sahasında Beşiktaş'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Sivasspor - Giresunspor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 19:56 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 20:10
Sivasspor - Giresunspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta karşılaşmasında Sivasspor ile Giresunspor karşılaşıyor. Mücadeleyi haberimizde canlı takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat Paluli, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Robin, Hakan Arslan, Saba, N'jie, Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare

GİRESUNSPOR: Onurcan, Alper, Perez, Arias, Hayrullah, Savicevic, Campuzano, Sainz, Görkem, Kuwas, Bajic

SİVASSPOR-GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Sivasspor-Giresunspor maçı 17 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başladı ve beIN SPORT 2'de canlı yayınlanıyor.

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