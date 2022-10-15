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Sivasspor Giresunspor maçı öncesi şut çalıştı

Süper Lig'in 10. haftasında Giresunspor ile karşı karşıya gelecek Sivasspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çalışmalarını sürdürdü.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 14:54
Sivasspor Giresunspor maçı öncesi şut çalıştı

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında kendi evinde oynayacağı Bitexen Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Ligde geçen hafta Medipol Başakşehir'i yenerek ilk galibiyetini alan, Avrupa Konferans Ligi'nde ise Ballkani deplasmanından galibiyetle dönerek moral depolayan Demir Grup Sivasspor, pazartesi oynayacağı Bitexen Giresunspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen bugünkü antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise geniş alan çoklu pas çalışması, çift kale maç ve şut çalışması yaptı. Sivasspor Pazar günü yapacağı çalışmayla maçın hazırlıklarına tamamlayarak kampa girecek.

Sivasspor ile Giresunspor 17 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Bahattin Şimşek görev yapacak.

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