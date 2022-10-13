BALLKANİ - SİVASSPOR MAÇI CANLI | Ballkani - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Sivasspor, G Grubu 4. maçında Ballkani ile karşılaşacak. Priştine şehrinde bulunan Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Sivasspor, kazanarak puanını 7 yapmak istiyor. Peki, Balkani - Sivasspor maçı canlı hangi kanalda? Sivasspor maçı saat kaçta?

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BALLKANİ - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ballkani - Sivasspor maçı 13 Ekim Perşembe günü saat 22:00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

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BALLKANİ - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ballkani

Frasheri; Ar. Thaqi, Sinani, Jashanica, As. Thaqi; Dellova, Emerllahu, Zyba; Korenica, Krasniqi, Rrahmani

Sivasspor

Vural; Paluli, Goutas, Osmanpasa, Ciftci; Ulvestad, Yalcin; Yesilyurt, Saba, Gradel; Yatabare