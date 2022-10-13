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BALLKANİ - SİVASSPOR MAÇI CANLI | Ballkani - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi'nde Ballkani'nin konuğu olan Sivasspor, G grubu 4. hafta maçını kazanarak puanını 7 yapmak istiyor. Avusturyalı hakem Manuel Schuettengruber'in yöeteceği karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Ballkani - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 15:10 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 15:30
BALLKANİ - SİVASSPOR MAÇI CANLI | Ballkani - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Sivasspor, G Grubu 4. maçında Ballkani ile karşılaşacak. Priştine şehrinde bulunan Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Sivasspor, kazanarak puanını 7 yapmak istiyor. Peki, Balkani - Sivasspor maçı canlı hangi kanalda? Sivasspor maçı saat kaçta?

Ballkani - Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

BALLKANİ - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ballkani - Sivasspor maçı 13 Ekim Perşembe günü saat 22:00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

UEFA KONFERANS LİGİ CANLI PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN...

BALLKANİ - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ballkani

Frasheri; Ar. Thaqi, Sinani, Jashanica, As. Thaqi; Dellova, Emerllahu, Zyba; Korenica, Krasniqi, Rrahmani

Sivasspor

Vural; Paluli, Goutas, Osmanpasa, Ciftci; Ulvestad, Yalcin; Yesilyurt, Saba, Gradel; Yatabare

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